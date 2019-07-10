Новый рулевой хоккейной сборной России

В среду, 10 июля, будет официально объявлен новый главный тренер хоккейной сборной России. Им станет известный в прошлом нападающий и экс-наставник подмосковного «Атланта» и ярославского «Локомотива» Алексей Кудашов, работавший в последнее время в системе питерского СКА.

Выбор очевидный. Особенно для тех, кто смотрел матчи последнего чемпионата мира, когда тогдашний рулевой Илья Воробьев уходил в тень двух своих ближайших помощников, двух Алексеев — Кудашова и Жамнова. Бесспорно, Воробьев достоин был поста главного тренера сборной России, но в его глазах порой была видна растерянность. Сборная России на последнем чемпионате мира по именам была сильнее всех, и задачей главного тренера было правильно сформировать состав, создать сбалансированные пары защитников и тройки нападающих, чтобы Дрим-тим-2019 вернула стране золотые медали чемпионата мира. Но нас вновь постигла неудача, и третье место, хоть и призовое, стало никак не тем, на что мы все рассчитывали.

Последний чемпионат мира был для Воробьева вторым на посту главного тренера сборной. Год назад он получил национальную сборную после победной Олимпиады, и на мировом первенстве в Дании мы вообще оказались за бортом полуфинала, финишировав в итоге шестыми. Два неудачных чемпионата мира и привели к смене главного тренера у руля национальной команды.

Сборная России на последнем чемпионате мира по именам была сильнее всех, и задачей главного тренера было правильно сформировать состав Фото: Федерация хоккея России (http://fhr.ru)

Кудашов уже состоявшийся тренер, и он готов к новой для себя роли. Будучи хоккеистом, он во многих клубах был капитаном, пользовался авторитетом среди игроков, уважением среди коллег и сейчас считается одним из самых перспективных тренеров нового поколения. Кудашов в последнее время был помощником Воробьева и в сборной, и в СКА. Специалист достойный, опытный и умный, я бы назвал его в хорошем смысле «хоккейным фанатиком». До следующей Олимпиады — два с половиной года, время, позволяющее создать команду и повторить успех 2018 года.

У Воробьева было достаточно времени проявить себя и доказать, что он способен и со сборной добиваться успехов. Но он не сумел настроить полностью игру команды. На мой взгляд, Воробьев понимал, что после чемпионата мира — 2019, от которого все ждали золота, отставка будет неминуема. Причем стоит обратить внимание, что смена тренера произошла не сразу после чемпионата мира, а после длительного анализа и совещаний внутри организации. Тем самым ФХР продолжает плановую работу по подготовке к Олимпиаде-2022. И смена главного тренера сделана в интересах команды.

Вместе с постом главного тренера сборной России Кудашов получил пост и наставника питерского СКА, в котором он был тоже помощником Ильи Воробьева.

Алексею Кудашову стоит пожелать успешной работы и чтобы он смог свой игровой опыт, которого у него предостаточно (не только по игре в России, но и за океаном и в Европе), воплотить, находясь у руля сборной России.

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