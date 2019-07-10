Потепление и прояснение неба пообещали москвичам на предстоящих выходных
• 11:40 • 10 июля 2019
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Несмотря на прояснение, вероятность небольшого дождя сохранится
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
К предстоящим выходным в столичном регионе температура начнет повышаться, а небо — проясняться. Об этом в среду, 10 июля, сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
Так, к выходным пасмурные и дождливые циклоны покинут город, погода будет улучшаться. В субботу, 13 июля, температура составит 17–19 градусов, в воскресенье воздух прогреется до 20 градусов. Тем не менее этот показатель остается ниже климатической нормы на 2–3 градуса.
При этом, несмотря на прояснение, вероятность небольшого дождя сохранится, передает РИА Новости.
Ранее синоптики прогнозировали на среду, 10 июля, теплую облачную погоду с дождями.
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