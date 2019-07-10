Рельеф парка Ходынское поле дополнят офисные здания

Рельеф ландшафтного парка Ходынское поле дополнят два административно-офисных здания, которые сейчас строятся. Об этом в среду, 10 июня, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Здания появятся у выхода из метро «ЦСКА» и станут частью транспортно-пересадочного узла (ТПУ) Ходынское поле. Их выполнят в современном стиле, со сложными объемами в виде чередующихся террас. Украшением фасадов станут декоративные ламели, а на кровле возведут металлоконструкции, которые повторяют геометрию парковых ландшафтных элементов.

— Торцевые части зданий, обращенные к парку, будут продолжены озелененными насыпями, благодаря чему они успешно впишутся в искусственный рельеф ландшафтного парка Ходынское поле. Сейчас оба объекта находятся в стадии строительства. Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, большая часть проектов ТПУ будет востребована инвесторами для реализации, — сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

В трехэтажном корпусе № 1 будет подземный уровень с парковкой на 56 мест и техническими помещениями. На первых двух этажах обустроят офисные помещения, переговорные и кафе, а наверху — отдельные кабинеты с выходом на эксплуатируемую кровлю.

Четырехэтажный корпус № 2 будет основным фасадом ориентирован на вестибюль метро, при этом планировочные решения схожи с корпусом № 1. Общая площадь первого корпуса достигнет 8,7 тысячи квадратных метров, второй составит 9,8 тысячи квадратных метров.

Станцию метро «ЦСКА», на базе которой строится ТПУ, запустили в прошлом году в составе первого участка Большой кольцевой линии.

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