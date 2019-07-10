Названы продукты, от которых стоит отказаться пожилым людям

В Сети активно обсуждают пользу и вред ряда продуктов при лечении различных заболеваний. «Вечерняя Москва» решила выяснить, что не рекомендуется употреблять в пищу пожилым людям.

Диетолог, врач частной практики Анжелика Дюваль рассказала, от каких продуктов лучше отказаться после 60 лет.

Полуфабрикаты

Придуманные когда-то для экономии времени и денег заводские котлеты, пельмени и сосиски сегодня почти сравнялись в цене с обычным мясом, сохранив при этом все свои негативные особенности.

— В них содержится большое количество соли и жира, которые отрицательно сказываются на состоянии сердечно-сосудистой системы — давлении, в частности. Мяса в них мало, а то, что есть, не самого лучшего качества. А содержащиеся усилители вкуса плохо влияют на поджелудочную железу и способствуют перееданию. Не советую есть полуфабрикаты людям ни в каком возрасте, но для пожилых они особенно вредны, — сказала Дюваль.

Жареное мясо

Полезно употреблять еду, приготовленную на пару. Можно также ее тушить или запекать. А вот жарить продукты, в особенности мясо, не рекомендуется. Во время жарки в продукте образуются канцерогены, оказывающие негативное влияние на поджелудочную железу и кишечник.

По совету диетолога пожилым людям лучше отказаться от красного мяса — свинины, говядины и баранины Фото: https://pixabay.com

— Лучше отказаться от красного мяса — свинины, говядины и баранины — и перейти на диетические виды — птицу или кролика. Это поможет снизить уровень холестерина. Кстати, безопаснее всего использовать именно пароварку: она и готовит наиболее щадящим способом, и автоматически отключается, — сказала собеседник «ВМ».

Белый хлеб из пшеничной муки высшего сорта

Этот продукт, по словам диетолога, содержит очень много углеводов, избыток которых ведет к ожирению и повышению уровня сахара в крови. В такой муке совсем нет полезных веществ и клетчатки. Но от хлеба не нужно отказываться полностью, просто стоит выбирать те булки, которые выпечены из цельнозерновой муки и грубого помола.

Соль

Избыток соли задерживает жидкость в организме и усиливает нагрузку на почки, что представляет опасность для гипертоников, которых много среди пожилых людей, говорит Дюваль. Важно помнить, что соль и так уже содержится во многих готовых продуктах, таких как йогурт или сыр. И самый эффективный способ снизить ее потребление — солить еду уже в тарелке, а не во время приготовления.

Важно помнить, что соль и так уже содержится во многих готовых продуктах, таких как йогурт или сыр Фото: https://pixabay.com

— Соль при термической обработке частично выпадает в осадок. Получается, что при приготовлении мы используем ее больше, чем если бы приправили только свою порцию. Также соль гасит натуральная сладость продуктов. Есть отличный способ минимизировать ее потребление. Покупаем в косметическом салоне набор с маленькими пузырьками, куда входит распылитель. Смешиваем полчашки теплой воды с половиной чайной ложки соли, размешиваем и вот эту воду заливаем в пузырек с распылителем. Когда будем солить пищу, то побрызгаем соленой водой на еду, — подчеркивает диетолог.

Таким образом соль равномернее распределится, а рецепторы языка ощутят подсоленность продукта.

Сладкое

У многих людей старшего поколения есть привычка добавлять в чай сахарный песок. Этот продукт в принципе бесполезен и лишь откладывается на боках лишними килограммами. А вот для людей, страдающих диабетом, он представляет большую опасность. Сахар, так необходимый для работы нашего мозга, может быть получен из порции в 150–250 граммов ягод или фруктов. Лучше всего употреблять их в первой половине дня — между завтраком и обедом — и не сочетать ни с какими другими видами пищи. Использование фруктозы, продающейся в магазинах вместо рафинированного сахара, тоже не выход. Полезна лишь фруктоза, которую мы получаем из свежих или сушеных ягод и плодов.

— Любой сахар — это вред, он организму абсолютно не нужен. Сейчас есть масса альтернатив сахару, у этих продуктов — сладкий вкус, при этом они безопасны. Это, например, пектин и сироп топинамбура. Последний не только от природы сладкий, но и положительно влияет на работу поджелудочной железы. В то время как употребление обычных сахарозаменителей отрицательно сказывается на печени, — подчеркивает диетолог.

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