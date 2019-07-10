Выпускников, набравших по 300 баллов на ЕГЭ, наградили в Подмосковье

• 12:28 • 10 июля 2019
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил выпускников с отличным результатом
Фото: Сайт правительства МО
Выпускников, набравших по 300 баллов по трем предметам на ЕГЭ, наградили в Московской области.
Губернатор региона Андрей Воробьев поздравил выпускников с отличными результатами и вручил ребятам сертификаты на 100 тысяч рублей.
Он отметил, что премии также получат учителя, подготовившие школьников-отличников.
По 300 баллов на ЕГЭ набрали выпускники школы № 1 с углубленным изучением отдельных предметов во Фрязине Георгий Савидов и Марк Рофин, выпускница лицея научно-инженерного профиля в Королеве Елизавета Попова, сообщает портал «Подмосковье сегодня».
Всего в регионе единый госэкзамен сдавали почти 38 тысяч человек.
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