Личное письмо от матери журналиста Вышинского передали Зеленскому
Президент Украины Владимир Зеленский получил личное письмо от матери журналиста Кирилла Вышинского. Его передал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, о чем он сообщил в своем Telegram-канале.
Напомним, что руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Ему предъявлены обвинения в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналисту грозит до 15 лет тюрьмы.
В ходе одного из заседаний суда он попросил помощи у президента России Владимира Путина и заявил, что готов отказаться от украинского гражданства.
Срок содержания Вышинского под стражей истекает 22 июля. Суд уже не раз продлевал данную меру пресечения. По мнению его адвокатов, прокуратура Украины преднамеренно затягивает процесс.
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