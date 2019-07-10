Сергей Собянин: Первые четыре корпуса новой больницы в Коммунарке откроются в этом году

Мэр Москвы Сергей Собянин 10 июля осмотрел строящийся медицинский центр «Новомосковский» в Коммунарке. Это будет многопрофильная клиническая больница с перинатальным центром.

Стеклянный фасад, лаконичный и современный дизайн — с виду комплекс похож на гигантский торговый центр. Но нет, это не здание с кучей магазинов внутри, а самая большая в Москве многопрофильная больница.

В ней, по словам Сергея Собянина, будет самое современное оборудование, продуманная логистика, удобное приемное отделение.

— Первая очередь строительства будет закончена уже в этом году, и я надеюсь, больница примет первых пациентов, — сказал он.

Глава города отметил, что для Москвы очень важно, чтобы не было периферийных районов.

— Чтобы в каждом районе было качественное образование, здравоохранение, социальная помощь и создавались рабочие места, — отметил Сергей Собянин.

Преимущество нового центра еще и в том, что здесь будут сразу и детская, и взрослая больницы, а еще перинатальный центр, лечебно-диагностический и амбулаторный центры Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

В больнице будет 1016 коек с реанимационными отделениями и 30 — c операционными. Оборудование соответствует мировым стандартам. Преимущество этого центра еще и в том, что здесь будут сразу и детская, и взрослая больницы, а еще перинатальный центр, лечебно-диагностический и амбулаторный центры.

Здесь даже есть вертолетная площадка, благодаря которой больница сможет принимать экстренных пациентов, эвакуируемых с мест ДТП, техногенных и природных катастроф.

О транспортной доступности медучреждения позаботились заранее.

— С одной стороны у нас проходит линия метро, которая уже запущена, с другой стороны тоже будет линия метро — она сейчас проектируется, уже сделаны остановки общественного транспорта, — рассказал заместитель начальника управления капитального строительства объектов здравоохранения Игорь Воробьев.

Жители Коммунарки и других близлежащих районов ждут больницу с нетерпением Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сейчас первые четыре корпуса больницы готовы более чем на 80 процентов. Внутри продолжается отделка и установка оборудования, большая часть которого уже завезена.

Игорь Воробьев отметил, что при строительстве здания именно медицинского учреждения есть свои особенности.

— Есть свои требования к отделочным материалам, они должны подвергаться дезинфекции, обработке, — пояснил он. — Также сложности вызывает очень большая насыщенность инженерными коммуникациями, за потолком еще 1,5 метра, где располагаются коммуникации начиная с вентиляции и заканчивая слаботочной системой.

Всего же медицинский центр будет состоять из девяти корпусов общей площадью 157 тысяч квадратных метров. Мэр Москвы, общаясь с жителями, сообщил о том, что все отделения будут сданы в 2020 году.

В больнице будет 1016 коек с реанимационными отделениями и 30 — c операционными. Оборудование соответствует мировым стандартам Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Жители Коммунарки и других близлежащих районов ждут эту больницу с нетерпением. Светлана Фролова всю жизнь живет в поселении Воскресенское. По ее словам, до присоединения новых территорий к Москве у них была лишь ведомственная больница.

— После того как мы стали относиться к Москве, со здравоохранением стало лучше, но эта больница, конечно, не сравнится ни с чем, — отметила она.

Открытия ждет и врач-эпидемиолог Валентина Селиванова. В этом районе проживает много медицинских работников.

— Моя сестра хирург, и она, и другие врачи, которые сейчас работают в других районах столицы, конечно, хотели бы работать в этой больнице, — рассказала Селиванова.

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