Маршруты наземного транспорта изменятся из-за подготовки к параду трамваев
Маршруты наземного транспорта в центре Москвы изменятся из-за подготовки к параду трамваев вечером в среду, 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба Мосгортранса.
Так, с 20:30 остановку «Метро «Октябрьская» для посадки на трамваи «А», № 14, 26, 47 перенесут к дому 4–6 по улице Шаболовке. Трамваи будут разворачиваться через депо имени Апакова. А с 22:00 трамваи «А», № 3 (в том числе и ночной), 39 после Павелецкого вокзала поедут до станции метро «Пролетарская» вместо «Чистых прудов».
Кроме того, между станциями метро «Павелецкая» и «Чистые пруды» вместо трамваев будут ходить автобусы.
Изменения будут действовать до окончания подготовки к параду, говорится на сайте Мосгортранса.
Напомним, парад трамваев пройдет в субботу, 13 июля. Праздник состоится в парке «Зарядье», на ВДНХ, Чистопрудном бульваре, проспекте Академика Сахарова и Трубной площади.
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