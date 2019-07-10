Дворы района Кузьминки благоустроят на деньги от платных парковок в 2019 году
• 13:12 • 10 июля 2019
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В столичных дворах появится 16 новых детских и 11 спортивных площадок
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Стало известно, что 25 дворов Москвы будут благоустроены на деньги от платных парковок до конца 2019 года.
— В районе Кузьминки на юго-востоке Москвы в 2019 году будет проведено благоустройство 25 дворовых территорий на средства, полученные от платных парковок. В частности, на эти деньги планируется отремонтировать пешеходные дорожки, ограждения и газоны, — рассказал «Администратор московского парковочного пространства».
Также в пресс-службе сообщили, что в столичных дворах появится 16 новых детских и 11 спортивных площадок.
Помимо этого, во дворе на Есенинском бульваре, дом 9, благоустроят место для выгула собак, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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