Отреставрированные вещи монархов покажут на выставке в Музеях Московского Кремля
Жители и гости столицы смогут увидеть личные вещи российских монархов, государственные регалии, парадное оружие и древние иконы, восстановленные реставраторами, в рамках выставки «Хранители времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля». Она откроется в пятницу, 12 июля, в выставочных залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца. Об этом в среду, 10 июля, сообщила директор учреждения Елена Гагарина.
Благодаря выставке посетители смогут узнать о секретах работы кремлевских реставраторов за последние пять лет.
— Реставраторы — особенные люди, мы доверяем им брать в руки экспонаты, доверяем их разбирать, приводить в порядок и собирать, — сказала директор музея.
В экспозиции также будут представлены и ювелирные изделия работы русских и западноевропейских мастеров. В реставрации экспонатов принимали участие специалисты по тканям, бумаге, темперной и масляной живописи.
Выставка будет работать до 13 октября, говорится на сайте музея.
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