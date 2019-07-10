Советскую подлодку, затонувшую в Норвежском море, сняли на видео
Норвежские специалисты из агентства по радиационной и ядерной безопасности (NRPA) заявили о повышенном уровне радиации рядом с затонувшей в 1989 году подлодкой К-278 «Комсомолец». Судя по ролику, который сняли специалисты на глубоководную камеру, корпус субмарины разбит, на видео видна торпеда.
По данным норвежцев, допустимый уровень излучения рядом с затонувшей подводной лодкой превышен в сто тысяч раз, но не представляет угрозы рыболовству в Норвежском море. Видео опубликовано на YouTube.
Напомним, лодка использовалась советскими военнослужащими для экспериментов в области глубоких погружений, она затонула в апреле 1989 года из-за пожара. В результате инцидента погибли 42 подводника.
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