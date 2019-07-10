Эксперт рассказал, как не попасться на удочку банковских мошенников
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов дал советы, как не попасться на уловки банковских мошенников.
9 июля аналитики сообщили, что мошенники чаще всего используют приёмы социальной инженерии, чтобы красть деньги с банковских карт. Для получения нужной информации они используют различные психологические приемы. Они звонят потенциальным жертвам и представляются сотрудниками банка, сообщая о необходимости проверки операций по карте. Еще больше доверия у граждан возникает, когда называют их имя и фамилий, год рождения.
Эксперт Владимир Ульянов в комментарии "Царьграду" отмечает, что подобные данные мошенники могут получать из-за банальных утечек от рядовых сотрудников банков
Единственный метод защиты - максимально скептически относиться к входящим звонкам.
Эксперт отмечает, что лучше сбросить звонок или прекратить разговор и самому позвонить в банк, чтобы уточнить информацию.
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