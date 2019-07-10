Скончалась «дива» итальянского кинематографа Валентина Кортезе
Итальянская актриса Валентина Кортезе скончалась на 97 году жизни в Милане. Причины смерти неизвестны.
Комментируя уход артистки, глава Ассоциации работников искусства Италии Карло Фонтата заявил, что Кортезе была последней дивой итальянского кино. Ее смерть является огромной утратой для всех, кто видел ее на сцене. Об этом пишет ANSA.
СПРАВКА «ВМ»
Валентина Кортезе родилась 1 января 1923 года. Дебют в кино состоялся, когда ей было 17 лет. Она принимала участие в съемках фильмов таких выдающихся режиссеров, как Микеланджело Антониони, Федерико Феллини и Франсуа Трюффо.
В общей сложности на счету Кортезе свыше 100 ролей в кинокартинах. Кроме того, она активно трудилась на театральной сцене. Последний фильм с ее участием — «Дива» — вышел в 2017 году. Сценарий к ленте был основан на биографии актрисы.
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