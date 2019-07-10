Пригожин о решении Украины по детскому Евровидению: Это преступление против человечества
• 14:08 • 10 июля 2019
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Иосиф Пригожин считает, что на Украине демократия потерпела крушение
Фото: Скриншот с видео
Продюсер Иосиф Пригожин назвал глупостью решение Украины запретить участвовать в Евровидении детям, которые приезжали на концерты в Россию после 2014 года.
— Глупость, граничащая с маразмом. Это в принципе преступление против человечества — лишать возможности артистов выступать на сцене, — подчеркнул Пригожин в комментарии телеканалу «360».
По мнению Пригожина, демократия на Украине потерпела поражение.
Продюсер также отметил, что президент Украины, которого раньше все знали как актера, наоборот, должен объединять людей с помощью культуры.
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