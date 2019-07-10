Депутат оценил запрет на участие в Евровидении выступавшим в России детям
Депутат госсовета Республики Крым Владислав Ганжара назвал нарушением прав запрет на участие в Евровидении выступавшим в России детям с Украины.
9 июля национальная общественная телерадиокомпания Украины запретила детям, выступавшим в России после 1 января 2014 года, представлять страну на детском музыкальном конкурсе Евровидение-2019.
Конкурс пройдет в Польше 24 ноября.
Владислав Ганжара отмечает, что такое отношение к детям говорит о том, что на Украине не осталось здравого смысла. Подобный запрет не нанесет вреда России, но пострадают талантливые дети, которые не смогут принять участие в конкурсе.
— Это удар в первую очередь по ним. На Украине совершенно нет понимания культуры, все перечеркивает этот антироссийский настрой, — заявил Ганжара в комментарии Nation News.
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