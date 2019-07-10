Памятник погибшим в Великой Отечественной войне сотрудникам установят на ВДНХ

Мемориальный знак в память о сотрудниках ВДНХ, погибших во время Великой Отечественной войны, появится в парке на площади Промышленности. Об этом сообщает «РГ» со ссылкой на пресс-службу Департамента культурного наследия столицы.
10 июля 1941 года началось Смоленское сражение на главном Московском направлении, где погибли 127 из 260 работников ВСХВ, которые ушли в народное ополчение 13-й Ростокинской дивизии. Память о них с 1967 года увековечили стелой с фамилиями героев, но в последнее десятилетие СССР она была утрачена.
— Новый памятник сделан по макету победителя конкурса Кирилла Чижова, и называется его произведение «Стена». Курировал процесс создания памятного знака скульптор и народный художник России Александр Рукавишников, — говорится в сообщении.
Мемориальный знак оформлен как четырехметровая скульптурная композиция из бронзы в виде символичной стены, разделяющей мирное и военное время. Его вес достигает около 2,5 тонны, по вечерам он будет подсвечен.
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