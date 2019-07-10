Музыка в Метро: поют вежливые люди
• 15:20 • 10 июля 2019
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Коллектив Brass Bаnd «Вежливые люди»
Фото: Личный архив
Крутые кавер-версии и собственные песни — от лауреатов множества фестивалей.
11 июля с 12:00 до 14:00 на станции метро «Китай-город» выступит крутой коллектив Brass Bаnd «Вежливые люди». Этот музыкальный коллектив исполняет хиты мировой эстрады и современные поп-новинки.
Они постоянные участники крупных музыкальных проектов, таких как «Музыка в городе» (победители), Межвузовский музыкальный фестиваль «Винил-2016», «Фестиваль духовых оркестров — 2016» на ВДНХ, Международного музыкального конкурса Emergenza-2017.
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