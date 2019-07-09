Музыка в Метро: эх, балалайка!
• 17:19 • 9 июля 2019
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Инструментальный дуэт «Лады» перед выступлением на мероприятии
Фото: соцсети
На балалайке можно сыграть все: от народной песни до рока.
10 июля на станции метро «Чеховская», в переходе на «Тверскую», можно будет послушать уникальный дуэт балалаек «Лады»(Андрей Матвеев — балалайка/вокал, Станислав Сабадаш — балалайка-контрабас/вокал).
С 10 до 12 часов музыканты исполнят различные хиты — от группы «Ленинград» до ABBA. Выступления артистов отличаются особым драйвом. Есть в их репертуаре и композиции собственного сочинения.
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