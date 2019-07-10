Москвичи выберут тему и формат выставки музея ВДНХ
Участникам голосования нужно ответить на два вопроса. В первом из них москвичам предстоит выбрать содержание экспозиции. Среди вариантов ответа: «Люди ВДНХ: первые лица страны, знаменитости, истории работников выставки», «История ВДНХ», «Развитие ВДНХ в контексте истории страны» и «Архитектура ВДНХ».
А второй вопрос связан с выбором формата проведения выставки. На выбор — мультимедийный (видео, фото и аудио), игровые интерактивные зоны, экспозиция артефактов с символикой ВДНХ, архивные документы. Подвести итоги голосования планируется 31 июля. Кстати, 1 августа ВДНХ встретит свое 80-летие.
КСТАТИ
Помещение музея ВДНХ оснастят современным оборудованием. Экспозиция включит в себя пять тематических зон. В одной из них будут представлены отреставрированные артефакты.
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