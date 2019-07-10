Совет Федерации одобрил закон об ограничении спекуляции билетами
В ходе прошедшего заседания члены Совета Федерации одобрили закон о так называемой билетной мафии. Он предусматривает меры, направленные на ограничение спекуляции билетами.
— Существует проблема, когда перекупщики приобретают билеты на спектакли, затем перепродают их по цене в разы дороже, обирая наших граждан. Не сумев их продать, возвращают театру, при этом получая полную стоимость, — уточнил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Он подчеркнул, что от подобных действий страдают как театры, так и зрители. При этом Вячеслав Володин привел в пример ситуацию в Театре наций, где в среднем за театральный сезон сумма возвращенных билетов недобросовестными покупателями может превышать три миллиона рублей.
В частности, одним из положений нового закона является наделение правительства РФ полномочиями по установлению правил и условий, по которым посетители в случае отказа от посещения зрелищного мероприятия могут возвращать билеты. При этом потребуются документально подтвержденные обстоятельства, такие как болезнь, смерть члена семьи или близкого родственника. В случае отказа по другим причинам 100 процентов стоимости билета можно будет получить не позднее чем за 10 дней до проведения мероприятия, передает агентство городских новостей «Москва».
Новый закон должен вступить в силу с 1 сентября текущего года.
Читайте также: Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области