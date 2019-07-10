Огромное этнограффити нарисуют на фестивале «Русское поле»
Этнограффити нарисуют на фестивале «Русское поле». Его площадь составит около 120 квадратных метров.
— По традиции мы должны установить некоторые рекорды нашего фестиваля. Один из них — самое большое граффити на тему «Народы и этносы России». Будет установлена стена площадью 120 квадратных метров, и 10 профессиональных стрит-арт художников создадут масштабное полотно, где будут представлены все федеральные округа нашей страны, — рассказал руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.
Также на фестивале выступит самый большой сводный духовой оркестр. Его составят музыканты из Москвы и Подмосковья, Новосибирска, Казани, Ростова-на-Дону и Сыктывкара, сообщает агентство новостей «Москва».
«Русское поле» — межрегиональный фестиваль славянского искусства — пройдет 20 июля в музее-заповеднике «Коломенское». На фестивале под открытым небом будут открыты 10 площадок, где гости смогут увидеть представления по мотивам русских народных сказок и послушать выступления духовых оркестров, посетить традиционную ярмарку и попробовать кухню народов России.
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