Монако стало первым европейским государством с 5G на всей территории
Монако стало первым государством Европы, полностью покрытым сетью 5G, сообщает «Мир 24». Власти государства планируют расширять использование цифровых технологий и новых современных сервисов в стране.
Страна обладает небольшой территорией, что дает возможность сделать ее «витриной» в целом ряде цифровых секторов.
Новые возможности мобильной связи в ближайшее время будут тестировать пожарные службы. Для контроля за территорией они будут использовать беспилотники, передающие высокоточное изображение за короткий промежуток времени.
Первой страной в мире, запустившей 5G на всей территории, стала Южная Корея. В России подобная связь будет тестироваться в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Источник: mir24.tv
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