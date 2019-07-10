«Выйди, разбойник!»: Зеленский выгнал чиновника с совещания
Президент Украины Владимир Зеленский выгнал секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунка с совещания. При этом украинский лидер назвал его разбойником.
— Выйди отсюда! Выйди, разбойник! Плохо слышишь? На английском — exit. Идите, — заявил президент.
Инцидент произошел после того, как Владимир Зеленский прочитал в своем смартфоне информацию о том, что представляющий партию «Батькивщина» чиновник ранее был осужден за разбой, совершенный с причинением тяжких телесных повреждений, передает издание «Обозреватель».
Согласно данным СМИ, президент Украины сразу после окончания совещания заявил, что поговорит по поводу Ярослава Годунка с исполняющим обязанности главы СБУ Иваном Бакановым.
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