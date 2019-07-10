Задержан муж кассирши, укравшей свыше 20 миллионов рублей из банка в Башкирии
Супруг кассирши Луизы Хайруллиной, обвиняемой в хищении свыше 20 миллионов рублей из кассы банка в Салавате (Башкирия), задержали по подозрению в соучастии в краже. Информацию о задержании подтвердила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Мужчину доставили в ГСУ МВД по Республике Башкортостан для проведения следственных действий. По результатам предварительного расследований, удалось установить причастность мужа Хайруллиной к хищению средств в особо крупном размере.
В частности, указывается, что мужчина неоднократно приезжал в банк, где женщина работала старшим кассиром, и получал от нее краденые деньги, включая иностранную валюту. Далее он вносил средства на личный счет и тратил на ставки на спортивные состязания. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Об этом пишет «Интерфакс».
Напомним, 27 мая Хайруллина украла более 20 миллионов рублей из банка и исчезла вместе с супругом и двумя детьми восьми и 12 лет. В отношении женщины завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». 4 июля ее задержали на съемной квартире в Казани. Суд заочно арестовал преступницу. В МВД России отметили, что с ней были члены семьи.
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