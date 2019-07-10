Муж кассирши, похитившей 25 миллионов рублей, раскрыл подробности происшествия

Супруг женщины-кассира, которая похитила из башкирского банка 25 миллионов рублей поделился подробностями происшествия.

Мужчину позвали на программу Первого канала «Пусть говорят», где гость рассказал о том, что это он спровоцировал жену на ограбление. Марат Хайруллин признался, что из-за него семья погрязла в долгах, ведь он постоянно делал спортивные ставки на деньги.

Также, он отметил, что Луиза Хайруллина вынесла 25 миллионов не разом, а по частям в течение двух лет.

— Уговорил первый раз ее взять 50 тысяч рублей. Я хотел отыграться, закрыть все долги. Пришлось брать второй раз — история повторилась. Третий-четвертый — пошло-поехало. Снежным комом набрались эти 25 миллионов, — рассказал мужчина.

После того, как о краже стало известно вся семья отправилась в бега, добравшись из родного Салавата до Казани. Супруги сняли там квартиру и жили в ней, не вызвав никаких подозрений у соседей.

Мужчина, также, рассказал, что они с женой сняли еще пять подобных квартир, чтобы их не нашли.

Дети супругов сейчас живут с дедушкой. Муж Хайруллиной также сейчас дает показания следователям, чтобы пролить свет на то, куда пропало целое состояние в размере 25 миллионов рублей. Сама женщина отказалась давать показания, и, скорее всего, благодаря этому ее супруг сейчас находится на свободе.

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