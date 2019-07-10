Гендиректор «Рустави 2» выразил гордость за журналиста Габунию
Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Николоз Гварамия отреагировал на позицию президента России Владимира Путина о том, что против страны не стоит вводить санкции, а также реакцию на это местных властей. При этом он выразил гордость за то, что ранее сделанное журналистом Георгием Габунией заявление повысило рейтинг канала. Соответствующую информацию передает Sputnik Грузия.
— Плевать я хотел и на «Боржом», и на вино. Что значит, мы должны говорить, что Путин хороший, для того, чтобы кто-то мог ввозить в Россию «Боржом», вино и «Набеглави»? — заявил Николоз Гварамия в эфире телеканала.
При этом он обратился к грузинским производителям отказаться от экспорта товаров в Россию, отдавая предпочтение Украине, а также пожаловался на то, что его каналу «запретили свободно выражать мысли».
Ранее грузинский журналист Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес российского президента во время эфира одной из программ на телеканале «Рустави 2» 7 июля. В результате его отстранили на два месяца от работы. Возмущение в связи с инцидентом выразили президент и премьер-министр Грузии.
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