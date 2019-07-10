Познер заявил, что Габуния перестал быть для него журналистом

Российский журналист и телеведущий прокомментировал инцидент, произошедший в эфире телепрограммы на канале «Рустави 2» с Георгием Габунией.

Он объяснил, что для него случай с нецензурной речью в адрес Путина во время эфира — нарушение принципов журналистики. Познер считает, что высказывать свое мнение нужно, но при этом ни в коем случае не оскорблять других.

На своем официальном сайте ведущий написал целое письмо, объясняя свое отношение к инциденту.

— В любой стране — по крайней мере, из мне знакомых — журналист, позволивший себе то, что позволил себе господин Габуния, был бы уволен и вряд ли бы нашел работу в этой профессии, — написал Познер.

Российский журналист объяснил, что он не хотел комментировать публично этот неприятный случай, обостряя ситуацию. Тем не менее он решил высказаться, чтобы его позиция была ясна всем.

— Лично для меня господин Габуния перестал быть журналистом — не за антироссийскую позицию, на что он имеет право, а за нарушение принципов журналистики, — заявил ведущий.

Познер отметил, что подобного рода выходки публичных людей Грузии могут быть спровоцированы острой предвыборной борьбой. Сейчас избиратели бьются за голоса как могут. А резкие высказывания в адрес России помогают обратить на кандидата необходимое внимание.

К настоящему моменту большое количество российских знаменитостей придерживаются подобного мнения, осуждая поступок грузинского телеведущего Георгия Габунии.

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