Стали известны самые популярные книги у москвичей
Самыми популярными летом книгами у жителей столицы стали произведения «Лавр. Неисторический роман» Евгения Водолазкина, «Небесный почтальон Федя Булкин» Александры Николаенко и «Пищеблок» Алексея Иванова.
Информация о книгах, которые чаще всего берут москвичи в библиотеках, приведена 10 июля.
— Если говорить о библиотеках центра Москвы в целом, то ежемесячно книги у нас берут примерно 225 тысяч экземпляров, — заявили представители библиотек города.
Кроме того, стало известно, что наиболее популярные произведения у юных читателей — «Пеппи Длинныйчулок» Астрид Линдгрен, «Капитанская дочка» Александра Пушкина, а также «Мертвые души» Николая Гоголя.
Как уточняет РИА Новости, чаще всего в библиотеках берут книги из художественной литературы.
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