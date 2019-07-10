Водные развлечения: на чем поплавать этим летом в Москве
В жаркий летний день можно рвануть на водных лыжах, уйти в залив на яхте под парусами, улететь на доске для серфинга или сплавиться на каяках по Гребному каналу. Инструктор международной Ассоциации серфинга и действующий спасатель Сергей Глухов рассказал о последних трендах отдыха у воды.
— Огромную популярность набирает SUP-серфинг,— отметил Глухов. — Это, можно казать, серфинг для ленивых — весло помогает держать равновесие . Несмотря на это, такой вид занятий задействует все группы мышц. Для физкультуры на воде очень важно уметь держать баланс. Если же равновесие не про вас, то травму получить не сможете, максимум — упадете в воду. Но все же спортивные водные аттракционы осваивайте под руководством тренера.
Меры безопасности
Несколько несложных пунктов, которые не позволят испортить отдых:
— Надевайте спасательный жилет.
— Не заплывайте за буйки, которые огораживают зону пляжа.
— Не заплывайте за фарватер — судоходную часть канала, чтобы не платить штраф.
— Проверяйте все застежки на спасательном жилете.
— Убедитесь, что взяли достаточно воды.
— Проверяйте трос, который крепит весло к лодке, саплодку или лыжи к ноге.
— Не забывайте головной убор и солнцезащитные очки.
— Выходите на воду только в хорошую погоду.
— Не удаляйтесь далеко от берега.
— В опасной для жизни ситуации спасайте себя, а не снаряжение.
— В случае опасности знайте, как правильно подать сигнал SOS.
— Отправляйтесь в плавание с опытным инструктором.
— Не употребляйте алкоголь.
— Проверьте исправность плавсредства.
— Не отпускайте детей без присмотра взрослых.
— Возьмите с собой аптечку и сменную обувь.
— Оформите спортивную страховку.
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Чтобы опробовать флайборд, нужно быть не легче 45 килограммов и не тяжелее 100. Таковы ограничения.
СПРАВКА
SUP-серф не внесен в перечень видов спорта РФ, поэтому каждый инспектор Государственной инспекции по маломерным судам МЧС трактует как хочет, что такое SUP. Один расценит его как надувную весельную лодку, а другой — как надув ной матрас. На «водителя» лодки будет распространяться тот или иной закон.
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