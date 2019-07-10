МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре 10 июля
В ближайшие часы в Москве прогнозируются дождь, гроза и сильный ветер. Об этом в среду, 10 июля, сообщает Главное управление МЧС России по столице в Twitter.
Согласно прогнозу, в среду в столице с 14:00 и до конца дня ожидаются осадки в виде дождя, грозы, а также усиление ветра до 15 метров в секунду.
Автомобилистов просят быть аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях (дождь, гроза,ветер):https://t.co/TQOfTeNnT8 pic.twitter.com/A9MqdpVJr6— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 10 июля 2019 г.
Ранее синоптики прогнозировали на среду, 10 июля, теплую облачную погоду с дождями.
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