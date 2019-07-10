Немец предложил снести нам память...

Германский журналист Свен Келлерхофф призывает снести памятник советским танкистам на поле боя под Прохоровкой, мол, по его словам, там в 1943 году не было советской победы, да и масштабного танкового боя тоже якобы не было.

Ответим германскому журналисту (да и всем, кто поддерживает его точку зрения) по пунктам, чтоб доходчивей было.

Во-первых, есть принцип «горе побежденным», и уж не немцам, развязавшим самую кровавую войну на планете и проигравшим ее, заикаться насчет наших памятников. Потому что наши памятники — победителям. Людям, жертвовавшим жизнью ради спасения всего мира от чумы нацизма.

Во-вторых, победа советских войск под Прохоровкой была. Не такая, как планировалось командованием, и совсем не такая, как уже после войны расписали в школьно-институтских учебниках пропагандисты, но была. Дело ведь в том, что 5-я гвардейская танковая армия генерала Ротмистрова, проводившая сражение, была нацелена на контрнаступление. То есть на прорыв немецкого фронта и развитие нашего, советского, наступления в направлении Харькова. Перед боем, в ночь на 12 июля, немцы остановились и стали закрепляться на достигнутых рубежах. Командование Воронежского фронта посчитало, что противник выдохся и можно начинать контрнаступление. Потому и направило в бой 5-ю ГВ ТА Ротмистрова, в которой половина машин были легкими танками, вполне годными для преследования отступающего врага и действий в тылу противника. Но почти бесполезными против сильных ударных группировок немцев. А немцы еще не выдохлись. Просто их разведка сработала очень хорошо, и они засекли выдвижение наших сил. Что в таких случаях делать, немцы отрабатывали еще перед Курской битвой: они просто встали во временную оборону. Выдвинули вперед огромное количество противотанковых средств, да и свои танки замаскировали как доты прямо в передовых боевых порядках. Смысл у немцев был прост — выбить атакующие советские войска во временной обороне и затем продолжить свое наступление дальше. Так вот, победа наших была в том, что после боя под Прохоровкой немцы так и не продолжили свое наступление. Армия Ротмистрова, правда, тоже не смогла. Но главное — гитлеровцы потери понесли крупные и увидели, что наши успевают стабилизировать фронт. Все. Дальше Прохоровки нацисты не прошли. Угроза была нешуточная, могли два наших фронта в окружение угодить. Но... Наши победили.

Не нравится толерантным европейцам сильная Россия. Ни царская, ни советская, ни нынешняя Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

В-третьих, про масштабы... У немцев, учитывая бои на флангах вокруг Прохоровки частей группы «Кемпф», было задействовано чуть больше 400 танков и самоходок. У наших — почти в два раза больше. Масштабная ли получается битва? Конечно.

Так что германскому журналисту Келлерхоффу по всем пунктам можно посоветовать только приехать под Прохоровку и поклониться памяти советских воинов. Победителей нацизма.

А то что-то зачастили в западных, да и конкретно в немецких, СМИ разговоры о пересмотре истории Второй мировой. Не нравится толерантным европейцам сильная Россия. Ни царская, ни советская, ни нынешняя. Особенно советская — это западной либеральной публике вообще поперек горла... И раз уж не могут наши заклятые партнеры уничтожить нас физически, то пытаются напакостить нам морально. Принизить значение наших побед или вообще забыть о них. Если исключить Россию из списка победителей Второй мировой, то скоро можно будет назначить ее и виноватой. А что делают в современном мире со странами, назначенными виноватыми, мы все прекрасно знаем и видим. Так что нет, будем помнить подвиги и победы наших предков. И отвечать выдумкам всяких Келлерхоффов правдой. Нашей правдой.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»