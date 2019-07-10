Зеленский подписал указ об открытии Чернобыля для туристов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который снимает часть действовавших ранее запретов на посещение зоны отчуждения в Чернобыле. В том числе в соответствии с документом создается «зеленый коридор» для туристов. Об этом украинский лидер заявил в среду, 10 июля.
— Сегодня я подписал указ, который станет началом преобразования зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины. Прежде всего мы создадим «зеленый коридор» для туристов и уберем предпосылки для коррупции, — сказал Владимир Зеленский.
По его словам, на сегодняшний день на территории Чернобыля существуют проблемы со взятками, собираемыми с туристов, а также с нелегальным вывозом металлолома. Президент заявил, что в скором времени это прекратится, а зона отчуждения станет научным и туристическим объектом, передает ТАСС.
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