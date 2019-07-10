Россиянка забыла в автобусе деньги, на которые собиралась купить квартиру
Полицейские из Архангельска вернули местной жительнице более миллиона рублей, которые та случайно оставила в автобусе. Соответствующая информация была опубликована на сайте регионального управления МВД России.
Уточняется, что женщина сняла денежные средства с банковского счета с целью покупки квартиры. После этого она села в автобус для того, чтобы проехать несколько остановок, и забыла в нем пакет с деньгами. На следующий день россиянка обратилась в полицию. При этом она помнила только номер маршрута общественного транспорта.
Выяснить, в каком автобусе находятся оставленные деньги, удалось с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный город». В итоге искомый пакет был обнаружен в салоне, сумму вернули законной владелице.
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