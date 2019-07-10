Кандидат наук разъяснила слова Путина о глобальном потеплении в России

Скорость роста среднегодовой температуры воздуха в России в 2,5 раза превышает мировые показатели. Об этом на встрече «Большой двадцатки» в Осаке рассказал президент России Владимир Путин. Кроме того, об аномальной погоде в этом году неоднократно говорили синоптики. Почему в России этот процесс ускорен и к чему это приведет? Разбирались корреспонденты сетевого вещания «Вечерней Москвы».





Заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования Кафедры международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО, кандидат географических наук Наталья Рязанова уточнила, что сейчас ученые говорят не столько о глобальном потеплении, сколько о глобальном изменении климата.

— Речь идет о колебаниях, которые есть в разных частях света. Что касается России, огромная зона у нас относится к арктической территории, именно для этой зоны Росгидромет ежегодно корректирует значения в сторону увеличения.

По словам ученого, этот процесс идет в два с половиной раза быстрее на всей территории Арктики.

— Просто российская Арктика занимает площадь более двух миллионов квадратных километров, поэтому в России этот процесс ускорен. Чем больше тает вечная мерзлота, тем сильнее фиксируется «парниковый эффект», создает прозрачный купол, который не дает уходить инфракрасному теплу. Процесс закольцован. Это большая проблема для потомства белых медведей, для морских животных, — отметила эксперт.

По словам Рязановой, для России глобальных плюсов в высвобождении Северного пути от ледников, которые тают из-за глобального потепления, нет. Зарубежные представители все равно заключают контракты с Россией, чтобы наши ледоколы сопровождали их суда на Северном морском пути.

— Существуют объективные глобальные циклы климатических колебаний (межвековые, тысячелетние). Очевидно, что мы сейчас находимся в периоде нарастания температуры. Человек добавляет свою лепту — это загрязнение атмосферы, повышение ее аэрозольной составляющей, что тоже влияет на парниковый эффект. Периоды потепления в истории нашей планеты были продолжительными, а периоды похолодания — интенсивными и лавинообразными. Вспомните мамонтов, которые замерзли с зеленой травой в зубах. Но запредельного потепления не будет, — подытожила кандидат наук.

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