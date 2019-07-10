Синоптик рассказал об июльских погодных аномалиях в России

На территории практически всей страны в июле наблюдаются погодные аномалии. Так, на побережье вблизи Анадыри температура местами достигает 38 градусов, превысив таким образом норму на 12 градусов. В то же время в Архангельске и Мурманске всего 10 градусов тепла, что почти в два раза ниже нормы, а в Москве температура на 1,5 градуса ниже среднего показателя. Об этом в среду, 10 июля, сообщил замруководителя Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Такая нестандартная ситуация сложилась еще весной, когда на температурный фон повлияла погода Индии, Пакистана и Ирана. Жаркий и сухой воздух проник в Сибирь и Якутию, а оттуда — в Эвенкию и Тыву, где аномальная жара достигла отметки в 35 градусов. Аналогичная ситуация отмечается у побережья Тикси и Анадыри. Сейчас пояс высокой температуры тянется на запад Якутии через Байкал.

Вторая волна аномального тепла пришла из Средней Азии, из-за чего температура в Челябинске превысила норму на четыре градуса.

При этом на севере Европейской части России прохладнее обычного. В частности, в Ленинградской области и Карелии температура ниже нормы на восемь градусов. В Москве столбики термометров опустились до 16-18 градусов, что ниже среднего показателя на 1,5 градуса. Аномальное похолодание достигло и Черного моря, где температура ниже нормы на 0,5 градуса, передает РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал, что температура в августе на территории России будет около или выше нормы.

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