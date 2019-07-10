Движение трамваев маршрута №17 задерживается
Представители Московского транспорта сообщили, что в районе станции МЦК «Ростокино» была повреждена контактная сеть.
В связи с чем в маршруте одного из трамваев произошли изменения.
— Задерживаются трамваи № 17. Маршрут временно изменен – трамваи ходят от Останкино до Сельскохозяйственной улицы, — говорится в новости столичного комплекса.
Из-за повреждения контактной сети на проспекте Мира (в районе станции МЦК Ростокино) задерживаются трамваи № 17. Маршрут временно изменён – трамваи ходят от Останкино до Сельскохозяйственной улицы.
Будьте внимательны.— Московский транспорт (@DtRoad) 10 июля 2019 г.
В настоящий момент службы города устраняют последствия повреждения контактной сети в столице.
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