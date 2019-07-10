Эксперты рассказали, на сколько дней лучше уходить в отпуск

Пора отпусков в самом разгаре. Не зарастает народная тропа к сайтам и офисам туроператоров. И если выбрать направление нам поможет агент или менеджер, то проконсультировать по поводу оптимальных сроков путешествия обычно бывает некому.

«Вечерняя Москва» выяснила у экспертов, какой по продолжительности отпуск будет максимально полезен для здоровья и душевного равновесия, и поможет быстро вернуться в строй при выходе на работу.

По мнению кандидата медицинских наук, невролога и психотерапевта столичного центра психотерапии «Гранат» Надежды Голубинской, уезжать в теплые края на неделю и меньше не имеет никакого смысла.

— Чаще всего мы отдыхаем в странах с другим климатом, и нужно понимать, что даже летом первую неделю наш организм адаптируется к новым условиям, падает иммунитет, — объяснила она. — И если через неделю вы вернетесь домой — то организму снова придется адаптироваться. А это еще один стресс.

Поэтому уходить в отпуск лучше на две недели или больше, советует эксперт.

При этом, по мнению президента международной ассоциации содействия обеспечению безопасных условий труда «Эталон» Олега Косырева, и слишком долгим отдых быть не должен.

— При офисной работе, где нет воздействия опасных факторов, а речь идет больше о восстановлении в моральном плане, 28 дней, разделенные на два раза в год — отличный вариант. Например, в весенне-летний и зимний периоды, когда можно совместить длинные новогодние и майские праздники-каникулы с отпуском, — считает он.

Да и людям, чья работа связана с рисками, вредными условиями и прочими «отягчающими факторами», Косырев советует не брать отпуск целиком, а разбивать его на небольшие части.

— Самые длинные отпуска — у людей, работающих под землей, на Севере, потому что условия труда там — вредные для здоровья и подобная работа бывает связана с повышенными рисками. А если это еще и смешанная категория — количество отпускных дней доходит до трех месяцев, — рассказал врач. — Но после двух-трех месячного перерыва в работе человек расслабляется, теряет бдительность, забывает обретенные рефлексы и навыки. Достаточно часто человек травмируется.

Поэтому отдыхать работникам-экстремалам Олег Косырев рекомендует по три недели за раз:

— Согласно множеству проведенных исследований, для восстановления и отдыха от работы повышенной сложности в напряженном режиме достаточно 21 рабочего дня.

Конечно, адаптироваться к жизни в интенсивном ритме мегаполиса приходится после отпуска любой продолжительности. Как это делать лучше, рассказала Надежда Голубинская. Первые ее рекомендации следует выполнить еще на отдыхе.

— Если вы лежите на песке, то попробуйте ощутить голубизну водной глади, яркость зелени, оттенки волн при шторме, — говорит невролог-психотерапевт. — Прямо проговаривайте: «Я фотографирую это». И «забирайте» (запоминайте) картинки с собой. Тогда из этого релаксационного запаса вы сможете потом черпать энергию снова и снова.

А реально сделанные снимки и сувениры из поездки нужны не только для того, чтобы показать и раздарить их друзьям и коллегам, а чтобы регулярно возвращаться памятью в «отпуск» — в перерывах между суетой рабочих будней.

— Пробуйте регулярно делать паузу на 20-30 минут и пить, допустим, чай, привезенный из Таиланда, пересматривая фотографии из отпуска, — советует психотерапевт.

В первую рабочую неделю, по мере возможностей, нужно не перетруждаться — ни на работе, ни дома.

— Не рвитесь с места в карьер, попробуйте поначалу составить для себя как можно более мягкий график. Старайтесь лишний раз не готовить, а заказывать еду домой или ходить в ресторан; не убираться, попросить помочь родственников, нанять клининговую службу, отложить в конце концов уборку на неделю — от грязи еще никто не умирал.

Для расслабления Голубинская советует употреблять природные адаптогены — заваривать женьшень, чай с мятой, липой, ягодами.

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