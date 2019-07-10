Начался настоящий бум грибов

Подмосковье и близлежащие к нему области просто сошли с ума от грибного нашествия. После жаркого периода лета, сменившегося прохладой и дождями, грибы, что называется, пошли. Точнее было бы сказать «поперли». Белые, подосиновики, подберезовики с толстыми ножками. Много маслят на «маслячьих» местах. Кстати, важный момент: чистите их сухими, замачивайте потом, а то замучаетесь снимать кожицу со шляпки. Еще момент: у многих маслят в этом году очень длинные ножки, пусть вас это не смущает, это не патология.

Вот выперло так выперло! Причем, что отмечают грибники, все лесные дары удивительной красоты, как с картинок из книг. Отчасти это объяснимо: похолодание несколько поумерило активность насекомых, и они не так рьяно «портят» грибы, находя их раньше грибников. Ну а к тому же грибы быстрее червивеют в жару, а нынешняя погода для них — одно сплошное удовольствие.

Что говорят люди? Что в Серпуховском районе очень много свинушек (кстати, сейчас в детских книгах пишут, что это смертельно опасный гриб!), много подберезовиков, но маловато белых.

Под Чеховом правят бал подосиновики. Их о-о-очень много. Встречаются очень крупные экземпляры.

Кое-где «выскочили» волнушки, есть сыроежки, но не очень качественные: быстро растут и теряют хрусткость. Летние опята — говорушки — очень толстоноги, что так же непривычно, как и длинноногость маслят.

Что любопытно: грибы в этом году растут очень неровно в смысле своей географии. В практически соседних деревеньках люди отмечают разное: возле одной — море грибов, возле другой — абсолютная пустота. Но сарафанное радио не дремлет и сообщает новости: много подберезовиков под Тверью, Серпуховом, Каширой, под Тарусой радуют грибников пузатые, какие-то невероятно «толстые» белые, а под Наро-Фоминском и Вереей в местах, покрытых мхом, и западинках высыпали лисички.

Что делать с собранным богатством — решать вам. Конечно, грибы нужно переработать максимально быстро. Те, что замачиваете в ожидании соления-маринования, чуть-чуть подсаливайте, так избавитесь от насекомых, если они где-то спрятались. Те, что на сушку, торопитесь резать. Если губка под шляпкой слишком влажная, лучше удалите ее сразу, не давая ей зачервиветь. Белые лучше сушить отдельно от подберезовиков. Лучше смешаете грибы потом в процессе готовки, если такая нужда будет.

Грибы крупные, но не старые, отлично перерабатываются в грибной порошок — перемалываются после сушки и держатся в закрытой емкости. Это отличная приправа, основа грибного соуса, подливы.

Грибы с несильным ароматом идут на начинку для пирогов, в жарку-парку, на салаты. Если хотите их заморозить, используйте для этого не пакеты, а коробочки или иные емкости, причем они должны плотно закрываться.

Ну а напоминать про то, что соленые грибы не закатывают, наверное, уже глупо, ведь все это прекрасно знают. Тем не менее повторить лишний раз нелишне, а то ведь знание знанием, а отравлений грибами каждый год немало.

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