Ученый нашел общее у мужчины и гриба

Заявление врачей о том, что грибы могут спровоцировать появление лишнего веса, заставило многих вспомнить о главных стереотипах, которые бытуют вокруг этих организмов. Одним грибница напоминает Всемирную паутину, другие помнят шуточное заявление музыканта Сергея Курехина о том, что Ленин — гриб.

Сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» заявил, что все истории про грибы, которые захватили планету, Ленин-гриб — полная чепуха.

— Грибы — большая группа организмов, которые появились раньше людей и занимают широкую нишу в природе. Грибы ближе к животным гораздо, они относятся к царству заднежгутиковых, как и животные. У мужчин и грибов есть общее, — в шутку отметил эксперт.

Дьяков напомнил, что грибы впитывают радионуклиды, остатки пестицидов, рядом с трассами и дорогами можно увидеть сообщения, предупреждающие грибников, что их опасно собирать.

— От МКАДа и любой дороги достаточно отойти на 100 метров, чтобы найти нормальные грибы. Но в городе не стоит их собирать, — предупредил ученый.

Диетолог Елена Соломатина подтвердила опасения коллег, заявив, что некоторые люди могут набрать вес после употребления грибов, но с рядом оговорок.

— Грибы — низкокалорийный продукт, который плохо усваивается. Говорить, что он приведет к резкому набору веса, нельзя. Грибы готовятся с чем-то: с сыром, майонезом, мы делаем эти блюда калорийными. Если их просто пожарить, калорийность возрастает из-за масла. Например, 100 граммов сырых белых грибов (30–35 калорий) после жарки могут содержать 165 калорий.

По словам специалиста, в грибах есть углеводы, жиры, много ценного.

— Но если добавлять ложку грибов к салату или пасте, измельчить их, они будут лучше усваиваться. Грибы содержат хитин, из-за этого они сложно усваиваются, но это хорошая альтернатива животному белку.

Диетолог подчеркнула, что соленые или маринованные грибы задерживают воду и повышают артериальное давление. Задержка жидкости может прибавить несколько килограммов.

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