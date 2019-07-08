Диетолог обратила внимание на угрозу набора веса из-за грибов
Грибные блюда могут привести к набору веса из-за высокой калорийности. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук Ольга Григорьян.
Отмечается, что грибы являются малокалорийным продуктом, но многое зависит от способа их приготовления.
— Если мы их будем тушить, запекать в сметане, обжаривать в масле с луком, картофелем, то мы будем прибавлять в весе от того, что калорийность общего блюда будет высокая, — рассказала Григорьян.
Желающим сохранить фигуру в форме следует есть грибы в отварном виде, например, в составе салатов. При этом у них не очень высокая пищевая ценность — нет витаминов и небольшое количество минералов. Также организму иногда трудно переваривать белок, содержащийся в грибах.
Специалист отметила, что данный продукт нельзя есть всем. В частности, грибы нужно исключить людям, имеющим заболевания желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря, а также аллергикам, пишут «Известия».
Напомним, ранее диетолог назвала безопасную суточную дозу грибов.
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