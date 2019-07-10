Эвелина Бледанс поделилась впечатлениями от съемок нового сезона шоу «Форт Боярд»

10 июня во Франции стартовали съемки телешоу «Форт Боярд». Корреспонденту «Вечерней Москвы» удалось поговорить с одной из участниц нового сезона Эвелиной Бледанс, которая рассказала о своих впечатлениях, поделилась ожиданиями от съемок и воспоминаниями о прошлом опыте участия в шоу.

— Расскажите, что сейчас происходит? Где вы находитесь и начались ли уже съемки?

— Вот как раз сейчас едем в машине (с Викторией Боней) на съемки, смотрим сторис Бузовой, выкладываем свои. Все только и говорят о дороге. Все в пути и переживаниях. Сейчас едем между Парижем и Бурдо. Погода очень хорошая. Вспоминали один из конкурсов, когда певица Глюк’оzа (Наталья Чистякова-Ионова), где она валялась в грязи, подумали о том, что принять душ получится не сразу. Размышляем, как пронести с собой запасную одежду и еду. Все находятся в предвкушении, каждый рассказал о своих страхах. Учитывая, что я боюсь всего, то не знаю, какой итог выйдет.

— Что вас сподвигло на участие в шоу?

— Согласилась на участие, потому, что в финале конкурса мы собираем деньги, которые в дальнейшем пойдут на благотворительность. Я очень хочу заработать их для организации «Мы все разные», еду во имя солнечных детей. Мне будет сложно преодолеть себя, я в 2003 году, когда участвовала в шоу, была трусихой, а сейчас на меня еще возложена очень большая ответственность. Будут стараться изо всех сил, но с оглядкой на то, что собираю деньги для детей на благотворительность, своему сыну я нужна в реальности. Поэтому буду держать нейтралитет.

— В чем разница между подготовками к шоу 15 лет назад и сейчас?

— Тогда все было как-то так смелее, веселее, даже когда я раскачивалась на качелях над тиграми и должна была отпустить руки, чтобы схватить ключ. Я не смогла этого сделать. На тот момент я была капитаном команды, и мне было так стыдно, что я не смогла выполнить испытание. В этот раз, поскольку в моей команде будет Сергей Светлаков и надеюсь, что он станет капитаном, все будет нормально.

— Расскажите о составах нынешних команд

— С командами нас смешали, мы едем в разных составах, чтобы мы не смогли договориться. Мы подписали соглашение не общаться со своими, до того как не ступим на территорию форта. Пытаемся передать через участников других команд информацию своим. Готовимся к предстоящему вызову. Очень переживаем. Также думаем о том, кто станет капитаном команды. В прошлом шоу было как-то проще. Все брутальные мужики и сразу назначили меня капитаном. Сейчас у нас очень смешанные команды и выбрать капитана сложно. Я не уверена, что хочу снова быть капитаном. Лучше я буду серым кардиналом, нашептывать и направлять участников.

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