Международный фестиваль садов и цветов стартовал в «Музеоне»

В столичном парке "Музеон" официально стартовал VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show. Российские и зарубежные ландшафтные дизайнеры и архитекторы по 21 июля включительно представят свои оригинальные проекты по стильному преображению окружающего пространства.

Москвич Сергей Стехов с супругой Алевтиной присматриваются к необычному креслу, напоминающему инопланетное существо. Дизайнерская вещь напечатана на 3D-принтере и вписана в футуристический пейзаж.

- Добро пожаловать на наш космический пляж-3019, - приветствует гостей дизайнер-архитектор Ирина Чун.

Девушка и сама выглядит, как героиня фантастического фильма: одежда в стиле металлик, идеально уложенные черные прямые волосы и одновременно невесомо-массивные солнцезащитные очки, переливающие всеми цветами галактики. В фестивале дизайнер-архитектор участвует впервые - представляет интерьерные решения для создания космического уголка под открытым земным небом. Начищенные до зеркального блеска стальные пирамиды - арт-объекты - откидывают вершины, превращаясь в очаг и два кресла. С наступлением темноты "оживает" фонарь в виде инопланетного растения с щупальцами. Здесь даже обычные цветы, исключительно холодных оттенков, "работают" на создание космической атмосферы.

Тема фестиваля в этом году - театр. Наверное, поэтому на "пляже будущего" так легко представить сцены из научно-фантастических книг.

Ветви кустов сплелись в форме арки. Внутри, точно светлячки, горят маленькие огоньки гирлянд. Свет рассеивает легкий туман. Авторы арт-объекта "Декорации Метерлинка" Мария Принтц и Марина Береснева воссоздали таинственную и волшебную атмосферу пьесы "Синяя птица". В этом году исполняется 111 лет со дня ее первой постановке в Московском художественном театре.

Модели на показе коллекции Валентина Юдашкина в рамках фестиваля садов и цветов Moscow Flower Show в парке искусств «Музеон» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

- На фестивале прямо в воздухе витают идеи для ландшафтного искусства, - сказала президент Московского международного фестиваля садов и цветов Карина Лазарева. - Здесь создаются тренды, задаются направления, поэтому каждый посетитель может почерпнуть для себя что-то полезное и воплотить понравившуюся задумку в жизнь.

К слову, проекты на фестивале представили не только профессиональные ландшафтные дизайнеры, но и школьники. В этом году в конкурсе садов, созданных по детским рисункам, "Планета цветов" участвовали 30 работ. Ребята из разных городов России создали фантазии на тему "Мир, который я люблю" Гран-при конкурса выиграли Вероника Беляева и Алена Ушкалова из Пятигорска. На языке цветов девочки рассказали о своей малой родине.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы:

- С каждым годом количество участников московского фестиваля садов и цветов растет и, конечно же, мы стараемся привнести в него что-то новое. В этом году, например, впервые прошел детский конкурс. И, мне кажется, он состоялся. Победители получили призы и подарки. Но самое главное, найдя отклик в сердцах детей, мы таким образом популяризируем ту красоту, которую создаем вокруг. Надо четко понимать - за ними будущее в этой сфере. И нам еще есть над чем работать, чтобы наши города становились комфортнее и удобнее для жизни.

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