Сергей Собянин пожелал успехов московской команде на соревнованиях МЧС
• 20:00 • 10 июля 2019
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Поздравление опубликовано на странице Сергея Собянина в сети «ВКонтакте»
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что городская команда Министерства по чрезвычайным ситуациям по пожарно-спасательному спорту выступила на соревнования в Калуге.
Об успехах столичных спасателей глава города сообщил на странице в социальной сети.
— В Калуге прошли межрегиональные соревнования МЧС по пожарно-спасательному спорту, и столичная команда вошла в число 15 сильнейших в России, — написал он.
Сергей Собянин уточнил, что теперь команда отправится в Санкт-Петербург для участия в первенстве страны.
Межрегиональные соревнования по пожарному спорту проходили с 1 по 6 июля.
XXVIII чемпионат МЧС России стартует в Петербурге 29 июля.
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