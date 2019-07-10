Вчерашние студенты станут таможенниками

Для выпускницы факультета таможенного дела Татьяны Богдановой этот день — особенный. В ее руках диплом с отличием и сертификат, который позволяет работать в странах — членах Таможенного союза. А значит, практически в любой точке мира. Поддержать в торжественный момент пришли мама и тетя. В свое время родные сразу одобрили выбор девушки, где получать высшее образование. Когда выбирала специальность, руководствовалась тем, что ее привлекают и юридические, и экономические науки. Родной факультет стал для нее местом, где эти две стези сошлись.

— Собираюсь работать в Центральном аппарате Федеральной таможенной службы, — рассказала «ВМ» Татьяна. — Мне интересны планы по развитию нашего дела. Кому, если не нам, их воплощать. Я счастлива, что нам вручили дипломы в таком великом месте, как Музей Победы. Горжусь собой, своими друзьями, благодарна преподавателям, которые учили меня все эти годы.

Дипломы в Зале Славы получили 10 июля более 500 студентов. Этот учебный год стал юбилейным в истории одного из лучших вузов на постсоветском пространстве, который работает уже 25 лет. Он четко реагирует на современные потребности Федеральной таможенной службы, отметил в своей поздравительной речи начальник академии Владимир Мантусов.

— Перед нашими выпускниками открываются огромные возможности, — сказал он. — Вы — будущее таможенной службы, будущее страны. Мы уверены, вы достойно понесете по всей своей жизни высокое звание выпускника Российской таможенной академии. Продолжая славные традиции, внесете свой вклад в дело защиты экономических интересов и обеспечения финансовой безопасности нашей Родины.

В начале церемонии перед строем наградили отличников учебы. Дипломы они получили из рук руководителя Федеральной таможенной службы Владимира Булавина.

Дальше заветный документ об окончании обучения вручали деканы факультетов Российской таможенной академии. Преподаватели, которые передавали свои знания теперь уже бывшим студентам, обращаются к ребятам не иначе, как «Дорогие наши коллеги». Зачеты и экзамены отныне останутся для них приятным воспоминанием. Впереди — работа «в полях». Теперь эти молодые люди станут новыми лицами российской таможни.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Булавин, руководитель Федеральной таможенной службы:

— Наша главная цель — сделать российскую таможню умной, информационно связанной с партнерами за рубежом и внутри страны, незаметной для добросовестного бизнеса и результативной для государства. И ее достижение напрямую связано с выпускниками академии.

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