Помещения в старинном доме на Таганке сдадут в аренду
Москва предлагает предпринимателям арендовать первый этаж в доме XVIII века. Здание находится в Таганском районе.
Планируется, что торги состоятся 1 августа.
— С победителем аукциона будет заключен договор аренды сроком на 10 лет. При этом будущий арендатор должен соблюдать обязательства по сохранению объекта культурного наследия, — заявил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
Так, на аукцион выставили офисные помещения первого этажа площадью 161 квадратный метр.
На официальном портале мэра Москвы говорится, что данное помещение будет интересно предпринимателям в том числе из-за близкого расположения к станции метро «Таганская».
Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 июля. Здание располагается по адресу: улица Верхняя Радищевская, дом 11, строение 4.
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