Колонна главы Донецкой области Украины попала под обстрел
В одну из машин колонны, в которой ехал глава подконтрольной Киеву Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко, попала противотанковая управляемая ракета. В результате происшествия погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранение.
Сообщается, что инцидент произошел в среду, 10 июля, неподалеку от южной окраины Гранитного. Снаряд попал в кузов военного грузовика. Получившему травмы военнослужащему была оказана первая помощь, он направлен в больницу.
По сообщениям СМИ, под обстрел попала машина, в которой находился Павел Кириленко. Сам он во время инцидента не пострадал, передает «Интерфакс».
По словам президента Украины Владимира Зеленского, обстрел военной колонны является провокацией, направленной на срыв мирных переговоров.
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