Первый этап подготовки к Единому дню голосования завершен

Одним из основных был вопрос влияния региональных чиновников на общее доверие к партии у населения. Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин отметил, что представители правящей партии показывают в этом смысле явное преимущество, в основном они являются лидерами в своих округах.

Эксперты сообщили, что избирательная кампания в Москве по сравнению с другими регионами носит более открытый характер. Однако это не принесет успеха оппозиции, считают в фонде. Часть претендентов уже признали поражение из-за недобора подписей. При этом общее число кандидатов, сдавших в Мосгоризбирком необходимое число подписей, по сравнению с 2014 годом выросло.

Проблема оппозиции на выборах в Мосгордуму, по словам Костина, в том, что она пока не предложила никакой позитивной повестки.

— Даже для того, чтобы сплотить свою аудиторию, тем маловато, нет позитивных историй успеха, нет повестки, нет четкого определения, зачем мы это делаем, — заявил он.

КСТАТИ

10 июля в Общественной палате Москвы проходит тестирование системы дистанционного электронного голосования, которая будет задействована на выборах депутатов Мосгордумы 8 сентября. С помощью этой системы студенты столичных вузов выбирают лучшего председателя студенческого совета Москвы. После завершения тестирования его участники укажут на возможные ошибки и смогут оставить свои замечания.

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