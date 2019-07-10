Несколько электричек задерживается на Большом кольце из-за обрыва провода
• 21:26 • 10 июля 2019
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Железнодорожники делают все возможное, чтобы ввести движение поездов в график
Фото: Наталья Феоктистова, "Вечерняя Москва"
Несколько электропоездов следует с задержкой на Большом кольце Московской железной дороги.
По данным представителей Московской железной дороги, изменения в графике движения поездов связаны с обрывом контактного провода.
— Железнодорожники организовали движение поездов на участке по одному пути в реверсивном режиме, благодаря чему обеспечивается пропуск составов поочередно в обе стороны, — говорится на сайте МЖД.
Уточняется, что грузовой автомобиль при пересечении переезда повредил контактный провод на втором пути на участке Бекасово-Сортирово и скрылся с места.
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