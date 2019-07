Генсек ООН поддержал решение России ратифицировать соглашение по климату

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддерживает желание России ратифицировать Парижское соглашение по климату. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

— Я приветствую заявление российского правительства перед саммитом #ClimateAction о предоставлении планов по ратификации Парижского соглашения. Мы можем выиграть гонку против климатических изменений, но нам необходимы все участники, — написал Гутерриш.

I welcome the Russian Government’s announcement ahead of the #ClimateAction Summit to submit plans to ratify the #ParisAgreement. We can win the race against the climate emergency but we need all hands on deck.