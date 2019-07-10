Генсек ООН поддержал решение России ратифицировать соглашение по климату
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддерживает желание России ратифицировать Парижское соглашение по климату. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
— Я приветствую заявление российского правительства перед саммитом #ClimateAction о предоставлении планов по ратификации Парижского соглашения. Мы можем выиграть гонку против климатических изменений, но нам необходимы все участники, — написал Гутерриш.
I welcome the Russian Government’s announcement ahead of the #ClimateAction Summit to submit plans to ratify the #ParisAgreement. We can win the race against the climate emergency but we need all hands on deck.— António Guterres (@antonioguterres) 10 июля 2019 г.
Напомним, Парижское соглашение по климату было подписано 195 странами в декабре 2015 года. Его долгосрочной целью является сдерживание повышения глобальной средней температуры намного ниже двух градусов. Кроме того, каждая страна, подписавшая договор, должна регулярно представлять отчеты о вкладе, который она вносит для смягчения последствия глобального потепления. Данный документ заменил Киотский протокол, принятый еще в 1997 году.
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