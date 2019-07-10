Жар-птица, гусли и герои сказок — фестиваль славянского искусства ждет гостей
Один из самых крупных фестивалей в Европе — «Русское поле» — в прошлом году посетили более 150 тысяч зрителей. В этом году зрителей будет еще больше, уверены организаторы, так как их ждет немало сюрпризов и чрезвычайно интересных мероприятий.
— В Москву приедут около 2000 участников из 50 регионов России, — говорит Виталий Сучков. — Среди них 52 творческих коллектива, восемь военных духовых оркестров и 302 мастера художественных промыслов.
Кроме традиционных площадок, где пройдут концерт, мастер-классы, квесты, появятся новые зоны — «Музыкальное подворье», где представят редкие старинные инструменты: саамские бубны, сопилки, буксаны (берестяной рог), рожки, гусли, окарины, и «Поляна Сказок», где гостей встретят 12 сказочных героев.
А еще на «Русском поле» установят рекорды: «Самое большое граффити» (десять профессиональных стрит-арт-художников распишут стену площадью 120 квадратных метров), «Самый большой оркестр» (участниками сводного оркестра станут музыканты Москвы, Новосибирска, Казани, Ростова-на-Дону, Сыктывкара), «Самый большой символ фестиваля» (восьмиметровая Жар-птица) и «Самый большой шадринский пряник» (размером 1,5 на 1,5 метра). На праздник лучше приходить всей семьей — будет весело, вкусно, красиво!
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